В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестный, войдя в доверие, обманным путем выманил у него 100 тысяч тенге, передает Otyrar.KZ.

Со слов потерпевшего, мошенник обещал ему помощь в регистрации российской автомашины, однако, ни документов, ни денег последний не дождался. Поняв, что стал жертвой афериста, мужчина обратился за помощью к полицейским.

В результате ОРМ стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве в течение суток.

Следствием установлено, что подозреваемый обманным путем завладел деньгами и долгое время водил за нос, обещая оформление документов, которое задерживается якобы из-за карантина.

Как выяснилось, молодой человек таким образом решил заработать деньги «лёгким путем». Вырученные деньги подозреваемый потратил. Он находится под подпиской.

В настоящее время собранные материалы с обвинительным актом по статье 190 УК РК «Мошенничество» направлены следователями в суд для принятия законного решения.