Аграрии Жетысайского района Туркестанской области приступили к посевным работам, передает Otyrar.KZ.

Председатель крестьянского хозяйства «Улман ата» Бахыт Курганбаев начал посев капусты в декабре.

«В нашем районе весна рано наступает. Каждый год, используя такие погодные условия, мы стараемся пораньше приступать к посевным работам. На сегодняшний день мы посадили капусту на площади 2 гектара. В прошлом году мы получили 70 тонн продукции, в этом году планируем довести до 100 тонн», – сказал владелец хозяйства.

А дехкан сельского округа Ералиев Нурбол Аметов в этом году приступил к посеву капусты по технологии капельного орошения. Он отмечает, что этот метод увеличивает объем продукции в 2 раза. Аграрии в основном высевают сорта капусты «Заказ» и «Валикор», созревающие за 65 дней.

В целом в этом году в районе планируется посеять 78 500 гектаров. Из них 1000 гектаров отведено под раннеспелую капусту.

В прошлом году посеяно 1007 гектаров капусты, с которой собрано 36 тысяч тонн урожая.