Состоялась отчетная встреча акима Абайского района города Шымкент Бухарбая Парманова с населением по итогам 2020 года.

Аким города Мурат Айтенов, принявший участие в отчетном собрании в онлайн формате, ответил на вопросы жителей и представителей СМИ.

Аким района сначала проинформировал об основных работах, проделанных в прошлом году. По району из 34 населенных пунктов 24 обеспечены качественной питьевой водой. Строительные работы в 4 населенных пунктах района – Жанаталап, Ынтымак-2, Жана Турлан, Солтустик саяжай будут завершены в 2021 году, и всего около 25 тысяч человек будут обеспечены качественной питьевой водой, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города Мурат Айтенов положительно оценил проделанную работу и обозначил задачи текущего года.

— Я встретился с жителями района и лично ознакомился с актуальными вопросами. Для системного решения актуальных проблем по моему поручению утвержден 5-летний план развития районов. Получено согласие соответствующих управлений. В утвержденном плане есть свои средства. Теперь необходимо своевременно информировать население о работе инфраструктуры в каждом населенном пункте. В дальнейшем основные работы в районе будут проводиться в соответствии с данным планом. Необходимо дать рекомендации по реконструкции, ремонту детских игровых площадок в районе и дальше продвигать работы. В настоящее время ПСД 31 двора не готовы. Поручаю до марта подготовить соответствующие документы. В целом район использует свой потенциал. Системы инфраструктуры решаются поэтапно. Проделанную в прошлом году работу можно оценить положительно, – сказал аким города.

Поручено увеличить в районе охват населения качественной питьевой водой, электроэнергией, природным газом. Одним из основных требований является привлечение большего количества населения к проекту бюджета народного участия.

На встрече жители и представители СМИ подняли вопросы, касающиеся инфраструктуры, общественного транспорта, расширения парков, благоустройства, ликвидации незаконной торговли. Аким города ответил на каждый вопрос и проинформировал о дальнейших планах.