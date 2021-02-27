Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Стали известны подробности трагедии в Туркестане, где погибла семья из 5 человек.

27 февраля 2021 года 5 человек погибли в частном доме в г. Туркестан: мать 1980 г., и дети 2004, 2006, 2013 и 2016 года рождения. Причина смерти — отравление угарным газом. Отец — предприниматель, находился на лечение в г. Шымкент.

Умирзак Шукеев, начальники ДП и ДЧС, аким г.Туркестан выехали на место происшествия. Аким области взял под личный контроль ход расследования инцидента и выразил соболезнования родным и близким погибших, поручил оказать материальную помощь семье.

«Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибшей семьи», — сказал Умирзак Шукеев.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с первым заместителем акима области Арманом Жетписбаевым.

ДЧС области совместно с акиматами городов и районов поручено усилить информационно-разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности при обращении с системами отопления.