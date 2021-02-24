Одним из вопросов в сфере образования является материально–техническая база.

Всего в Шымкенте оборудованы 32 процента учебных кабинетов.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов на отчетной встрече перед населением в онлайн формате, сообщил, что в этом году на оснащение школ выделено 6 млрд тенге.

Школы будут оснащены 259 специальными предметными кабинетами. В начале прошлого года на 27 учеников Шымкента приходилось по одному компьютеру, сейчас на 4 ученика приходится по одному компьютеру.

Кроме того, в этом году во дворах 28 школ будут построены спортивные площадки. В прошлом году для безопасности детей в 36 школах, были установлены внутренние туалеты, и этот вопрос полностью решен, в этом году в организациях образования будет установлено 100% видеонаблюдение и турникет. Они интегрируются с полицией.

Что касается профессиональных учебных заведений, то в прошлом году оснащено 2 колледжа, в этом году будет оснащено — 5 колледжей. Будут открыты профориентационные центры компетенций по специальностям IT, строительство, сварщик, радиосвязь.

Подводя итоги образовательной темы, аким акцентировал внимание на ответственности родителей и педагогов в образовании и воспитании ребенка.

«К руководителям организаций образования предъявляются высокие требования по качеству образования. Призываю всех директоров работать честно, повышать качество образования и служить на благо будущего. Кроме того, Международный фонд ЮНИСЕФ, который исследовал суицид среди подростков, обнаружил, что в Казахстане родители общаются со своими детьми только 15 минут в день. Прошу родителей уделять не менее часа в день образованию и воспитанию наших детей»,- сказал Мурат Айтенов.