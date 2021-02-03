С 4 по 8 февраля 2021 года в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся обильным снегопадом, метелью, дождем и гололедными явлениями в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, АО «НК «КазАвтоЖол» рекомендует автомобилистам не выезжать в дальнюю дорогу, передает Otyrar.KZ.

В случае выезда на дорогу необходимо заблаговременно выбирать оптимальный и безопасный маршрут, соблюдать правила дорожного движения, установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине.

При возникновении внештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру АО «НК «КазАвтоЖол» 1403, а также в экстренные службы 102 и 112.

Соблюдая данные требования, мы сможем обеспечить безопасность дорожного движения и сохранить жизнь участников дорожного движения.