На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены новые подходы в жилищной политике.

С докладом выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, исполнительный директор ТОО «Qazaq stroy» Нурлан Артыкбаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, г. Шымкент – Мурат Айтенов, г. Нур-Султан – Алтай Кульгинов, заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

«Эффективная реализация жилищной политики позволит нам исполнить поручение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по доведению к 2030 году обеспеченности жильем до 30 кв. м на 1 человека. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, представляя предвыборную программу партии «Nur Otan», поручил построить в ближайшие пять лет свыше 100 млн кв. м жилья. Таким образом, мы обеспечим жильем порядка 1 млн семей», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что для реализации поставленных масштабных задач реформируется жилищная политика. Новый комплекс мер предусматривает дальнейшее повышение доступности жилья, стимулирование притока инвестиций частных застройщиков в строительство арендного жилья. Разработаны подходы по увеличению объемов финансирования жилья на рыночных условиях. Основным инструментом в данной работе является созданный «Отбасы банк», который будет централизованно формировать и вести очередь нуждающихся граждан, реализуя им льготное жилье в рамках Госпрограммы «Нұрлы жер».

Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 млн кв. м жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 млн кв. м. В рамках развития отечественного производства импортируемых строительных материалов в ближайшее время планируется реализовать проекты частных инвесторов общей стоимостью свыше 63 млрд тг по производству газобетонных блоков, фасадных фиброцементных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич-панелей, железобетонных конструкций, керамических плит.

Премьер-Министр поручил до 25 марта т.г. внести в Правительство законопроект о внесении поправок в законодательство для реализации новых подходов в жилищной политике и внесения соответствующих изменений в госпрограмму «Нұрлы жер» в текущем году.

«Важно своевременно начать строительный сезон в регионах. Необходимо вовремя выделить земельные участки, подвести к ним необходимую инженерную инфраструктуру», — сказал А. Мамин. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и НПП «Атамекен» дано поручение до 15 марта т.г. разработать и внести в Правительство детальный План мероприятий по развитию строительной индустрии.

Источник:primeminister