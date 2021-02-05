Как идет их строительство проинспектировал аким области Умирзак Шукеев.

На проспекте Б. Саттарханова откроют «Линейный парк» и «Центральный парк». Высадят деревья и цветы на территории вдоль улицы Яссауи, и она тоже превратится в «линейный парк». Завершается благоустройство площади вокруг музея-заповедника «Хазрет Султан».

На сегодняшний день в Туркестане благоустроили территории около 30 объектов. Также облагораживают дворы многоэтажных домов, благоустраивают скверы и строят детские игровые площадки. В целом этим занимаются более 300 рабочих, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

На 26 улицах уже высадили около 8 тыс. деревьев. А для того, чтобы укрепить «зеленый пояс», на территории пиомника около 100 га растут 40 тыс. деревьев.

В рамках «Народного проекта» озеленяют территории новых объектов и общественных мест. В городе открывают детские игровые и спортивные площадки. На улицах устанавливают фонтаны, беседки, скамейки, светильники и урны. Стоит отметить, что эту работу делают исключительно местные жители.

Аким области также ознакомился со строительством жилого комплекса восточного типа «Keruen Sarai». Девять двух- и трехэтажных жилых блоков возводят рядом с мавзолеем Х.А. Яссауи. Всего в этом жилом комплексе будет 125 квартир на площади более 8 тыс. кв. м., включая двухэтажные таунхаусы, 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. С сегодняшнего дня здесь открыт офис для покупателей.

Наряду с этим, Умирзак Шукеев оценил, как идут работы в Туркестанском городском музыкально-драматическом театре, общежитии вспомогательной школе-интернат и Парке Первого Президента на площади 38 га. Глава региона, побывав на строительной площадке областной научно-универсальной библиотеки, поручил расширить помещения и установить стеклянные перегородки.