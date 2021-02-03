Как и обещал, глава города встретился в 22:00 с водителями компании «Shymkent Bus», передает Otyrar.kz

Главе третьего мегаполиса представители компании рассказали о размере заработной платы, получаемой водителями. Как выяснилось, многие получают зарплату от 150 до 300 тыс. тенге. Присутствовавшие водители эту информацию подтвердили.

«Есть водители, которые получают больше 200 тыс.тенге, они есть в зале, пусть встанут и подтвердят», — заявила юрист компании.

Водители озвучили свои требования, касающиеся ежедневного плана для компании перевозчика, многие просят убрать этот денежный сбор.

«Мы хотим работать нормально, но вот чтобы нормально мы работали, просим убрать этот план», — высказал предложение один из водителей.

Глава Шымкента порекомендовал руководству компании рассмотреть этот вопрос.

В завершении встречи водители, которые утром устроили забастовку, пообещали утром выйти на линии. И попросили прощения.

«Уважаемые водители, мы делаем все, чтобы вы смогли нормально работать. Не просите у акимата или у меня прощения. Пострадали в этой ситуации горожане, которые не смогли выехать по своим делам. Надеемся, что все будет хорошо! Я всегда открыт, есть СМИ, депутаты. Никогда не ставьте горожан в такое положение», — сказал Мурат Айтенов.

После встречи водители вновь попросили прощения и разошлись.

Напомним, что 3 февраля водители компании «Шымкент BUS» отказались выходить на работу. Они требовали увеличения заработной платы.

Шуддин Саидов