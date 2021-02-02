Крошечный пузырёк с белой крышкой стал 1 февраля главным героем дня в шестой шымкентской поликлинике.

Журналисты снимали его на камеры и мобильные телефоны. Прозрачное содержимое этого пузырька – 5 доз вакцины от коронавируса.

Требования к вакцинирующимся: возраст от 18 до 65 лет, отсутствие признаков ОРВИ, и контактов с ковид-инфицированными в течение двух недель до вакцинации. Первой на прививку от Ковида записалась главврач. Айгуль Кылышбаева уверена в эффективности препарата. Говорит, что отказ от вакцинации может привести к эпидемии и росту смертности.

В течение получаса за состоянием привитого пациента наблюдают медики. Если ухудшения самочувствие нет, пациент может идти домой.

Айгуль Кылышбаева, главный врач поликлиники №6 г.Шымкента: Прошло 25 минут, себя чувствую хорошо, жалоб нет. Это единственный метод сохранения нашего здоровья, мы первые на передовую выходит один на один с заболеванием. Каждый медработник сам решает и добровольно идет вакцинацию.

Второй в очереди на прививку — Кудайберген Исмаилов. Но для начала, как и каждый кого вакцинируют, врач-эпидемиолог проходит допрививочный кабинет. Здесь медики замеряют температуру, давление, пульсоксиметрию — насыщения крови кислородом. Если показатели в норме, то можно отправляться в прививочный кабинет.

Эпидемиолог Кудайберген Исмаилов в числе первых дал свое согласие на вакцинацию. Врач уверен, вакцина — единственный способ спастись от КОВИД-19.

Кудайберген врач-эпидемиолог поликлиники №6 г. Шымкента: Я хочу защитить свою семью, своих родных, я ведь работаю с людьми, поэтому могу заболеть. Кроме того вакцинация — это единственный способ предотвратить распространение вируса. Я знаю, что бывают побочные эффекты, но я сейчас себя чувствую хорошо, и думаю, что мой организм хорошо примет вакцину. А через 21 день будет повторная.

В Шымкент пока привезли тысячу доз вакцины. Ей привьют сотрудников инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, приемных покоев многопрофильных стационаров, специалистов реанимационных отделений, санитарно-эпидемиологической службы и первичной медико-санитарной помощи.

В каждый прививочный пункт в Шымкенте завезли по 250 доз вакцины. Их доставили в рефрижераторах, где поддерживалась постоянная температура в -18 градусов. Привить за один день в шестой поликлинике планируют 50 медицинских работников из первой группы риска.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане растет. Каждый день в стране регистрируют более тысячи заболевших. Недавно в правительстве заговорили о жестком локдауне. Если заболевших не станет меньше, его планируют ввести в марте. Сейчас в минздраве надеются лишь на коллективный иммунитет, который выработается после двухфазной вакцинации. Только так, по мнению медиков, можно будет сдержать распространение вируса.