Проспект Кунаева для движения транспорта через тоннель планируется открыть до 1 сентября этого года, а улицу Рыскулова до 1 ноября.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства ряда объектов, направленных на развитие сферы автомобильных дорог и общественного транспорта в городе, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева идет полным ходом. В настоящее время выполнены работы по замене 3,3 км водопроводных, газопроводов, прокладке тоннелей (150 м), заливке подпорных стен (130 м), установке колонн (7 штук) и заливке 90 свай 90.

Проспект Кунаева для движения транспорта через тоннель планируется открыть до 1 сентября текущего года, а улицу Рыскулова до 1 ноября.

В целом строительство транспортной развязки планируется завершить в декабре 2021 года.