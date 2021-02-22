Ученые из университета Суонси (Великобритания) определили, что у людей с ожирением развивается идиопатическая внутричерепная гипертензия.

Она может привести к потере зрения и проявляется сильной головной болью. Причиной этого заболевания является накопление жидкости вокруг головного мозга, которая оказывает давление на сам мозг и зрительный нерв.

Ученые исследовали 1765 случаев идиопатической внутричерепной гипертензии, проверили индекс массы тела и показатель жировой прослойки пациентов с этим видом головных болей. Результаты показали, что риск развития внутричерепной гипертензии был значительно выше у людей с лишним весом и ожирением.

Нейрофизиологи из университета Шеффелда (Великобритания) обнаружили необычную закономерность. Как правило, у людей с болезнью Альцгеймера индекс массы тела в среднем был выше, чем у других участников исследования. При этом чем больше у них было лишних килограммов, тем меньше было серого вещества в тех областях мозга, которые сильнее всего подвержены дегенерации при болезни Альцгеймера. По предположениям ученых, это происходит потому, что ожирение вызывает воспаления в нервной ткани, и функционирование кровеносных сосудов мозга ухудшается.

ВОЗ признал, что избыточная масса тела и ожирение признаны эпидемией мирового масштаба. Лишним весом страдает каждый четвертый житель планеты. Количество тучных людей прогрессивно увеличивается каждые 10 лет на 10%.

Бахыт Туменова, президент ОФ «Аман-саулык», эксперт в области снижения вреда и председатель Ассоциации «Денсаулык» отметила, что согласно исследованиям, проведенным Казахской академией питания, средняя распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения страны составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин; ожирением страдает 25,8% женщин и 15,3% у мужчин. Это значит, что более половины взрослого населения Казахстана (55,5% женщин и 49,2% мужчин) страдают избыточной массой тела или ожирением.

По мнению эксперта, основная причина кроется в отсутствии физической нагрузки и чрезмерном потреблении жирной пищи.

«Исследования еще раз доказывают, что избыточный вес и ожирение провоцируют развитие не только таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, гипертонию, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, желудочно-кишечные патологии, артриты, нарушения репродуктивной функции, но и приводят к заболеванию Альцгеймера и потере зрения, вызванное идиопатической внутричерепной гипертензией.

Сегодня необходимо внедрять новые более эффективные подходы, которые будут способствовать защите здоровья населения. Необходимо разработать и внедрять национальную программу по формированию у населения здоровых пищевых привычек. В решении этого вопроса важную роль может сыграть стратегия снижения вреда», — отметила Бахыт Туменова.

Изменить вредные привычки людей в одночасье практически невозможно, поэтому во всем мире эффективно реализуется стратегия снижения вреда. Это подход, направленный на сохранение здоровья каждого человека и нацеленный не на запрет пагубного для здоровья поведения, а на уменьшение вредных последствий и изменение поведения на более безопасное.

Эксперт также добавила, что на базе ОФ «Аман-саулык» создана Ассоциация «Денсаулык» по снижению вреда, вызванного факторами риска неинфекционных заболеваний. Деятельность Ассоциации направлена на выработку стратегии снижения вреда для здоровья, пропаганду важности правильного образа жизни и здоровых привычек среди населения, профилактику заболеваний, а также налаживанию партнерских отношений с государственными органами, казахстанскими и зарубежными организациями, научными сообществами.