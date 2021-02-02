Заместитель акима провел совещание по общественному транспорту в час пик.

С раннего утра Максут Исахов вместе с ответственными обошел несколько остановок, которые больше всего загружены в ранний час. Команда проверила работу валидаторов.

С 8 февраля, если валидатор оплаты будет неисправен, то перевозчика оштрафуют.

Время семь утра! На одной из самых загруженных остановок Шымкента заместитель городского акима и его подчиненные. Они проверяют, как выполняется распоряжение. С сегодняшнего дня, в автобусах с неработающими валидаторами, пассажиры имеют полное право проезд не оплачивать.

Максут Исахов напоминает, что с первого февраля если валидатор в автобусе не работает, тогда можно деньги не оплачивать. А с 15 февраля можно будет платить посредством QR-кода, смс и кредитной картой.

В городе сформирована диспетчерская служба управления транспорта. Сотрудники будут контролировать график работы общественного транспорта. В каждом автобусе установлены навигаторы. Максут Исахов уверяет, сходить с линии водителям станет невыгодно — штрафы внушительные.

Кондукторов заменят на контролеров, они перестанут принимать оплату за проезд и станут культурнее, для этого их отправят на специальные курсы вежливости. Контролерам-отличникам обещают поднять зарплату.

Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента: Планируем набрать 100 контролеров, сейчас работают 35 контролеров. Желающий должен подать заявку в центр занятости, зарплата у них 75 тысяч тенге.

Любой житель Шымкента может обратиться по вопросам общественного траснпорта в Единый колл-центр по номеру 109, открыты и личные аккаунты транспортников.