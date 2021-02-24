Здоровье матери и ребенка в стране находится под защитой государства. Так как сфера здравоохранения имеет большое значение в развитии человеческого капитала.

В Шымкенте есть четыре родильных дома. Там в прошлом году родилось 31 455 малышей. В двух роддомах города идет капитальный ремонт. В связи с дефицитом мест, при больнице №1, планируется открытие пятого роддома.

Об этом на отчетной встрече перед населением, прошедшем в онлайн формате, сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— Если в прошлом году на медицинское оборудование было выделено 6 млрд тенге, то в этом году будем укреплять материально-техническую базу. Готовится план развития сферы здравоохранения города Шымкент до 2025 года. Большое внимание будем уделять первичной медицинской помощи. В эту сферу приходят и частные инвесторы. Помимо частных поликлиник, в этом году планируется начать строительство современной больницы на тысячу коек, — сказал аким города.