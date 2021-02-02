1 февраля текущего года в Енбекшинском районе на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Адырбекова столкнулись автомобили «Тойота» и «Газель».

В результате ДТП никто не пострадал. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полка патрульной полиции установили причину дорожно-транспортного происшествия и составили административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), сообщили в Департаменте полиции города Шымкент.