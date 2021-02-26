25 февраля в акимате города Туркестан прошли общественные слушания по внедрению безопасной системы АО «НК «КазАвтоЖол» на участке автомобильной дороги «Шымкент-Тараз», «Шымкент-Туркестан-Кызылорда».

В обсуждении реализации системы «Платные автодороги» принял участие начальник «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог » Оразбеков Байдулла, говорится в сообщении акимата Туркестана.

⠀Основная цель платной автодороги — содействие безопасности дорожного движения и развитию дорожной инфраструктуры, улучшение качества дорог, обеспечивая все их потребности.

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В целом, данная система была впервые внедрена в стране на автодороге «Нур-Султан-Щучинск». В результате более чем 7 лет работы магистрали первой категории за счет собранных средств производился уход, а качество обслуживания на проезжей части дороги с каждым годом улучшается.

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На участках автодорог, где внедрена вся платежная система, в обязательном порядке устанавливается освещение, ограждения для предотвращения выезда домашних животных на дорогу, специальные знаки для обеспечения безопасности водителей в ночное время. А современная смарт-система мониторинга контролирует поток и скорость движения автомобилей на дорогах.

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Кроме того, будет создан специальный контакт-центр. Водители могут круглосуточно бесплатно звонить в call-центр 1403 и получать ответы на свои вопросы, касающиеся платных автодорог. Для обеспечения безопасности на платных участках проводится круглосуточное патрулирование: дорожные службы проверяют состояние дороги, осуществляют очистку обочин и оказывают экстренную помощь в случае чрезвычайной ситуации.

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Стоимость автодороги будет определяться в зависимости от категорий транспорта. Большие автомобили по 4 категориям от 15 до 25 тенге, легковые автомобили будут оплачивать в размере 1000 тенге в год.