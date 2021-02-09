Это хроническое неврологическое заболевание, сопровождающееся внезапными судорожными эпилептическими приступами. Они могут длиться от 10 — 15 секунд до 1 минуты.

В этот момент больные теряют сознание, мозг перестает контролировать функции кишечника и мочевого пузыря, а также контролировать движения мышц. Кроме того, органы во время приступов могут испытывать кислородное голодание, что может приводить к различным нарушениям здоровья. Более того, каждый приступ несет в себе угрозу травмы.

В Казахстане сегодня насчитывается свыше 45 тысяч больных эпилепсией. При этом 40% среди них — дети. Специалисты замечают, что именно они наиболее подвержены эпилепсии. Мировая статистика говорит о том, что три четверти всех больных относятся к группе до 18 лет.

Медицинская помощь и диагностические обследования при эпилепсии оказываются бесплатно — в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Для этого пациенту необходимо встать на диспансерный учет по соответствующему диагнозу в поликлинике по месту прикрепления.

Какая помощь оказывается больным эпилепсией?

Осмотр средним медицинским работником — 1 раз в 6 месяцев

Осмотр участковым врачом/терапевтом — 1 раз в год. По показаниям частота может увеличиваться.

Осмотр неврологом — 1 раз в год

Исследования

Электроэнцефалография — 1 раз в год

Пациенты с диагнозом эпилепсия находится на диспансерном учете пожизненно.