Чемпионат Казахстана по настольному теннису проходит после годового перерыва.

В Караганду съехались 180 спортсменов из разных регионов Казахстана. В личном зачёте в копилке шымкентских спортсменов три золотых и пять бронзовых медалей. В командном зачёте Шымкент на втором месте.

— Наше сегодняшнее мероприятие приручено чемпионату Казахстану, проведённому в январе этого года. Где мы успешно выступили: 3 золотых медали, 5 бронзовых медалей. В общем командном зачете по Казахстану берем второе место. Это большой успех», — рассказал Алтай АЛИБЕКОВ, вице-президент Федерации настольного тенниса г.Шымкент.

В центре карагандинского настольного тенниса Сарыарка было установлено несколько рекордов. Один из них принадлежит Сарвиноз Миркадировой. 16-летняя спортсменка из Шымкента стала самой молодой золотой медалисткой в личном зачёте. Родные поддерживают Сарвиноз морально, особенно когда девушка находится далеко от дома.

— Но что сказать… на душе всегда праздник, когда слышишь такие новости. Особенно в период соревнований, лучше быть там, чем здесь переживать. Больше переживаний и эмоций. Иногда ночами обдумываешь. Мы ее не видим часто. В 6 месяцев — раз. У каждого достижения есть свои трудности. Она уже 10 лет тренируется, — рассказал Мирхамид ЗАББАРХАНОВ, отец рекордсменки Сарвиноз Миркадировой.

Оказаться в тройке лидеров бронзовому призеру республиканских игр Азамат Алтаю-дело привычное. Говорит, шымкентские спортсмены всегда добиваются высоких результатов.

— Я занимаюсь этим спортом 16 лет., с 3-его класса. Сейчас играю за сборную города Шымкент. Недавно съездили на чемпионат республики Казахстан в Караганду. Это был не первый турнир. Не первый наш чемпионат, в котором мы попадаем в тройку сильнейших. У нас были и чемпионы и серебрёные призёры. Можно сказать, что город Шымкент находится в тройке лучших в Казахстане. Хочу отметить особую благодарность федерации настольного тенниса в городе Шымкент, который поддерживает во всех турнирах, — говорит Азамат АЛТАЙ, бронзовый призёр чемпионата РК.

Охватившая весь мир пандемия короновируса, и введённый карантин поставил под запрет множество спортивных соревнований. По словам старшего тренера Мирякуба Кулзатовича, спортсменам приходилось готовиться к чемпионату онлайн.

— В условиях пандемии у нас был трудный год. В начале мы занимались все дома. Больше физической подготовки. А потом уже в сентябре разрешили в составе республики готовиться в Алматы. Я с 85 года уже 36 лет тренирую детей, — пояснил Мирякуб КУЛЗАТОВИЧ, тренер.

Очередные соревнования пройдут в конце мая. В Караганду на молодежный чемпионат страны отправится и сборная Шымкента.

Сара Сахынбек