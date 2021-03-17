Единый накопительный пенсионный фонд 17 марта проведет День открытых дверей в онлайн-формате.

Каждый желающий с помощью специальной онлайн-платформы может посетить данное мероприятие, не выходя из дома.

Тема мероприятия — «Онлайн-услуги ЕНПФ. Как получать услуги, не выходя из дома?». Основной аудиторией мероприятия должны стать вкладчики, которые не знают о преимуществах электронных услуг ЕНПФ.

Напомним, ЕНПФ предоставляет целый спектр услуг в виртуальном пространстве. Так, с помощью корпоративного сайта или мобильного приложения буквально за пару минут можно получить выписку с индивидуального пенсионного счета, внести изменения и дополнения в свои реквизиты, получить справки о наличии ИПС, подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности первой или второй групп бессрочно, отследить статус заявления на выплату и многое другое.

День открытых дверей пройдет в три сессии на онлайн-платформе c 10.00 до 17.00.

Первая сессия начнется в 10.00 (время подключения в 9.30), вторая — в 12.00 (11.30), третья — в 15.00 (14.30).

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по приведенным ниже ссылкам.

Первая сессия — https://enpf.webex.com/enpf/onstage/g.php…

После этого введите номер event-совещания — 184 962 3092 — и пароль — 0000.

Вторая сессия — https://enpf.webex.com/enpf/onstage/g.php…

Номер event-совещания — 184 974 8991, пароль – 0000.

Третья сессия — https://enpf.webex.com/enpf/onstage/g.php…

Номер event-совещания — 184 224 3659, пароль – 0000.