На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

С докладами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Алматинской области — Амандык Баталов, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, Павлодарской области — Абылкаир Скаков. В настоящее время в Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, особенно в Алматы, Нур-Султане и Западно-Казахстанской области, которые вошли в «красную зону». Растет число заболевших в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской и Атырауской областях.

Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,1. Загруженность инфекционных больниц — 24%, реанимационных коек — 16%. За прошедшие сутки зарегистрированы 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ. В стране налажен выпуск российской вакцины и ожидается регистрация отечественной вакцины.

Вакцинация населения началась в феврале. К настоящему времени провакцинированы свыше 95 тыс. человек. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции. В апреле будет значительно расширено количество вакцинируемых, в т.ч. среди представителей старшего поколения.

Глава Правительства отметил, что обеспечение доступности и массовости вакцинации является первостепенной задачей в борьбе с пандемией. «Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет у населения и ограничить дальнейшее распространение инфекции. Именно этот фактор является весьма важным в борьбе с пандемией, а также восстановлении экономического роста», — сказал А. Мамин.

В целях увеличения количества вакцинируемых Премьер-Министр поручил дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины, усилить информационно-разъяснительную работу с гражданами.

«На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов. Нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации», — сказал А. Мамин.