Гранты для подготовки кадров будут выделяться только по востребованным направлениям. Будут внедрены разные виды грантов.

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До 2025 года стипендии студентов увеличатся в два раза, магистрантов и докторантов — в 1,5 раза.

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Для обеспечения студентов местами в общежитиях в 2020 году введено 75 общежитий на 20 тысяч мест. К 2025 году будет доступно не менее 50 тыс. новых мест.

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По опыту Назарбаев Университета будут созданы два вуза, которые станут центрами проведения научных исследований, развития и внедрения инноваций и прорывных технологий.

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Также на базе 20 наиболее конкурентоспособных вузов страны планируется создание центров академического превосходства.