За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 571 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 61, город Алматы — 118, Акмолинская область — 72, Актюбинская область — 3, Алматинская область — 38, Атырауская область — 27, Восточно-Казахстанская область — 18, Жамбылская область — 17, Западно-Казахстанская область — 39, Карагандинская область — 35, Костанайская область — 50, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 63, Северо-Казахстанская область — 24, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 219325 заболевших.