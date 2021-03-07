За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 802 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 92, город Алматы — 185, город Шымкент — 7, Акмолинская область — 65, Актюбинская область — 17, Алматинская область — 61, Атырауская область — 53, Восточно-Казахстанская область — 28, Жамбылская область — 19 Западно-Казахстанская область — 61, Карагандинская область — 50, Костанайская область — 51, Мангистауская область — 9, Павлодарская область — 67, Северо-Казахстанская область — 32, Туркестанская область — 5.
Всего в стране выявлено 218101 заболевших.