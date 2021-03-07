Дорогие, милые наши женщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!

Примите мои искренние признания в восхищении и безграничном уважении к вам.

Женщина является символом красоты и мира, воплощением материнской нежности и преданности, являясь хранительницей семейного очага.

Ваша душевная щедрость, доброта, ум и мудрость вселяют в нас уверенность и силу.

Наша прекрасная половина человечества на протяжении 30 лет Независимости успешно трудится, развивая нашу экономику, внедряет инновационные новшества в сфере образования, здравоохранения, просвещения, культуры и бизнеса, работает в государственных органах, активно участвуя в развитии и преображении родного Шымкента.

Уважаемые матери, любимые, сестры и дочери! Пусть этот прекрасный праздник подарит вам радостное настроение, станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Благополучия и счастья вашим семьям! Желаем успехов, улыбок, весеннего настроения и здоровья!

Мурат АЙТЕНОВ, аким города Шымкента