Департамент государственных доходов по г.Шымкент призывает граждан пользоваться мобильным приложением «E-Salyq Azamat».
Мобильное приложение «E-Salyq Azamat» запущено для простоты и удобства исполнения налоговых обязательств физическими лицами, без посещения налоговых органов, и позволяет:
произвести уплату налогов, без посещения банковских отделений и без взимания комиссий;
проверить налоговую задолженность;
произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов;
проверить и рассчитать налоги на имущество, землю и транспорт;
просмотреть объекты налогообложения (недвижимость и транспорт);
направить заявку на корректировку сведений о недвижимости и транспорту;
проверить удержания работодателями с заработной платы обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;
подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках всеобщего декларирования;
забронировать посещение Цетров оказания услуг органов государственных доходов.
Бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market». Информация о способах авторизации доступна в мобильном приложении.
На YouTube канале КГД размещены пошаговые инструкции по работе в приложении, сообщает Управление разъяснительной работы ДГД по г.Шымкент.
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте КГД МФ РК, по номеру «1414», на странице инстаграм dgd.shymkent.