Департамент государственных доходов по г.Шымкент призывает граждан пользоваться мобильным приложением «E-Salyq Azamat».

Мобильное приложение «E-Salyq Azamat» запущено для простоты и удобства исполнения налоговых обязательств физическими лицами, без посещения налоговых органов, и позволяет:

произвести уплату налогов, без посещения банковских отделений и без взимания комиссий;

проверить налоговую задолженность;

произвести зачет излишне уплаченных сумм налогов;

проверить и рассчитать налоги на имущество, землю и транспорт;

просмотреть объекты налогообложения (недвижимость и транспорт);

направить заявку на корректировку сведений о недвижимости и транспорту;

проверить удержания работодателями с заработной платы обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;

подать декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) в рамках всеобщего декларирования;

забронировать посещение Цетров оказания услуг органов государственных доходов.

Бесплатное мобильное приложение «e-Salyq Azamat» можно скачать в «App Store» или «Play Market». Информация о способах авторизации доступна в мобильном приложении.

На YouTube канале КГД размещены пошаговые инструкции по работе в приложении, сообщает Управление разъяснительной работы ДГД по г.Шымкент.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте КГД МФ РК, по номеру «1414», на странице инстаграм dgd.shymkent.