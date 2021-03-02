«Молодежная лига Шымкента» проводится впервые в истории города Шымкент. Данное мероприятие было инициировано акимом города Муратом Айтеновым.

Общий призовой фонд составляет 80 млн тенге. Команде-победителю по 4 видам спорта — футболе, баскетболе, волейболе и шахматах, будет присуждена денежная премия в размере 20 млн тенге.

Эти средства пойдут на нужды школы, на укрепление ее материально-технической базы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По четырем видам спорта будут вручены дипломы и ценные призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший руководитель», «Лучший болельщик», «Лучший фан-клуб», «Лучший воспитатель», «Лучшее образовательное учреждение».