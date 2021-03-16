В Туркестанской области газопроводы высокого давления стали вдвойне опаснее.

Угрозой для населения становится как трубы под землей, так и устаревшее оборудование на газовых магистралях, отработавших положенный ресурс. И, похоже, в этот раз без поддержки государства не обойтись. Ведь если произойдет ЧП, без голубого топлива останутся не только потребители г. Шымкент и Туркестанской области, но и соседние области — Жамбылская и Алматинская. К слову, проблема не только в устаревшем оборудовании – целые объекты стоят на устаревших магистральных газопроводах, словно на пороховой бочке. И один из них – таможенный пункт на границе с Узбекистаном.

Пункт пропуска на казахстанско-узбекистанской границе известен жителям обеих стран под названием «Майское». Построен он в охранной зоне магистрального газопровода. И самое страшное, что дорога, по которой проходят большегрузы построена непосредственно на газопроводе высокого давления диаметром 700 мм. Вторая нитка этого же магистрального газопровода диаметром 1000 мм проходит по нейтральной полосе между Казахстаном и Узбекистаном. По словам специалистов, опасная зона таких объектов — не менее 300 метров. И если произойдет ЧП в радиусе трехсот метров просто ничего не останется.

Одна из двух дожимных компрессорных станций подземного газохранилища Полторацкое, построенная еще в 60-х годах прошлого столетия, сейчас на ремонте. Между тем, техническое состояние этого объекта в том числе, создает угрозу срыва поставок газа, говорят на предприятии.

«Стоит отметить немаловажный факт – газоснабжение соседних Жамбылской, Алматинской областей, а также приграничных промышленных районов Узбекистана напрямую зависит от надежности магистральных газопроводов, эксплуатируемых УМГ «Шымкент». Ситуация такова, что объекты наших магистральных газопроводов, введенных в эксплуатацию в 60-х года прошлого года очень изношены, выделяемых средств на их содержание не хватает. Наш филиал обслуживает 29 ГРС по всей области и г. Шымкенту. Более половины этих ГРС, построенных еще в советское время, не справляются со своей задачей, работают на предельных мощностях и тоже требуют капитальных вложений. В ближайшие 2-3 года, если мы все объекты не модернизируем, есть большой риск того, что газовики уже не смогут обеспечить не то что безопасность, но в целом обеспечение газом всех потребителей», — рассказал Абай Байкулов, первый заместитель директора УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия».

На АГРС-4, в Шымкенте, что была построена в 70-х годах 20 века, стоит мощный гул. По словам специалистов, это из-за перегрузок. Сейчас станция работает даже не на пределе своих возможностей, а в разы превысив их.

«Потому что сейчас она превышает свои возможности на 78%. Понятно, что такие нагрузки негативно отражаются на состоянии узлов и агрегатов. Проблем доставляет и обледенение, чего в принципе быть не должно, но станция была построена еще в советское время, тогда, видимо, этот момент не учитывался и технологии строительства были иными», — отметил Байкулов.

По словам ветеранов предприятия, еще в 2000 году, когда компания КазТрансГаз зашла на рынок, газовые сети и оборудование на них уже были в изношенном состоянии.

«Сегодня проблемно обеспечить нормальную эксплуатацию устаревшего оборудования на газопроводе из-за отсутствия запчастей, которые уже давно сняты с производства. Изношенность магистральных и распределительных сетей, а также рост потребления природного газа потребителями могут привести к форс-мажорной ситуации. Считаю, что проблему можно решить, если провести полное обновление магистральных распределительных сетей и находящегося на них оборудования – ГРС и ГРП», — поделился Полат Кунанбаев, ветеран газовой отрасли.

Начинали строительство, закладывали эксплуатационный ресурс – 30 лет назад. Прошло больше 50. Уже 30 лет, как нет страны, построившей все эти объекты, однако мы продолжаем ими, периодически переживающими ремонт, пользоваться. Но как надолго хватит всех заплаток и ремонта? Не станет ли завтра юг эпицентром возможной трагедии в масштабах всей страны?