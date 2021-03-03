Причину ДТП, в котором погибли семь человек, назвали в Департаменте полиции Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Страшное ДТП на трассе в Костанайской области произошло по причине выезда одного из водителей на встречную полосу. В результате лобового столкновения все погибли на месте происшествия.

«36-летний житель Туркестанской области, управляя автомобилем марки Lexus, при совершении обгона впереди следующего транспортного средства выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi Pajero под управлением 63-летнего жителя города Нур-Султана», — сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибли семь человек, трое в машине Lexus и четыре человека в Mitsubishi Pajero. Внедорожник Lexus направлялся в Нур-Султан из Костаная, Mitsubishi Pajero двигался в сторону Костаная. По факту ДТП ведется досудебное расследование.

Напомним, на трассе Аулиеколь — Сурган произошла серьезная авария. Семь человек погибло. Около 16.30 на 69-м километре трассы Костанай — Аулиеколь, между поселком Новонеженка и Лаврентьевка, произошло ДТП — лобовое столкновение двух джипов.