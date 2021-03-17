Шымкент может войти в «желтую» зону по распространению коронавирусной инфекции.

Эпидобстановка в городе резко ухудшилась. За сутки выявлено 28 коронаположительных пациентов.

«Если в течение трех дней в городе будут регистрировать больше 30 пациентов, то мы можем войти сначала в желтую, а потом недалеко и до красной зоны», — рассказал Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Причиной роста заболеваемости в горздраве называют самих горожан. Большинство контактных, по словам Бакытжана Позилова, не соблюдают самоизоляцию.

«Многие контактные не соблюдают карантин, им положен по постановлению больничный, но они не соблюдают 14 дней изоляции, ходят в городе, посещают Торговые центры, ездят на общественном транспорте», — рассказал главный врач города.

1600 доз вакцины Гам Ковид Вак развозят по прививочным пунктам. Первыми вакцинацией охватили — медиков, педагогов и сотрудников полиции — это почти 6 тысяч шымкентцев. Однако говорить о коллективном иммунитете рано.

Развеял главный врач города и слухи о смерти медсестры после вакцины. По словам Позилова, это не больше, чем фейк.

«Это абсолютная неправда. На сегодняшний день не было даже ни одной ситуации, когда вызывали скорую помощь, таких случаев не было отмечено и в России», — рассказал Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

В горздраве надеются на то, что эпидситуация выправится. На всякий случай в городе развернуты больше 1000 мест для ковидных пациентов. Что касается карантинных мер, то пока в Шымкенте особых жестких ограничений нет. Общественный транспорт ходит без перебоев, работают крупные торговые центры и рынки.

Анастасия Новикова