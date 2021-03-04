Сформированная в Казахстане Национальная система социальной поддержки семей с детьми включает в себя 6 пособий и 2 выплаты, обеспечивающих различные виды материальной помощи матерей и их детей.

Так, в рамках социальной поддержки семей с детьми в 2020 году из республиканского бюджета, а также из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) оказана государственная поддержка порядка 1,9 млн человек на общую сумму 635,3 млрд тенге, что на 71% больше суммы выплат за 2019 год (372 млрд тенге).

В частности, единовременное пособие на рождение ребенка получили 430,7 тыс. человек на общую сумму 52,3 млрд тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года в 2020 году получили в среднем 120,9 тыс. человек на сумму 31,7 млрд тенге.

Ежемесячным пособием многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени в среднем было охвачено 232,3 тыс. женщин на общую сумму 49,1 млрд тенге.

Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, в 2020 году получили 428 290 тыс. семей на общую сумму 236,2 млрд тенге.

В 2020 году ежемесячное пособие лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, получили 89,5 тыс. человек на сумму 49,6 млрд тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет получили 14,5 тыс. человек, им выплачено 8 млрд тенге.

Чтобы будущая мама полноценно могла подготовиться к родам с 2008 года за счет средств ГФСС работающим женщинам, являющимся участниками системы обязательного социального страхования, осуществляется единовременная выплата по беременности и родам. В 2020 году ее получили 203,1 тыс. человек на общую сумму 96,4 млрд тенге.

После рождения ребенка из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1 года. По итогам 2020 года их получили 501,6 тыс. человек на общую сумму 106,4 млрд тенге.

Кроме того, с 2014 года было введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года, способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению адекватного уровня пенсионного обеспечения.

В 2020 году из республиканского бюджета на индивидуальные пенсионные счета 87 275 получателей социальной выплаты по уходу за ребенком до 1 года из ГФСС было перечислено 5,7 млрд тенге.

На 2021 год на социальную поддержку семей с детьми предусмотрено 755,4 млрд тенге, в том числе 501,7 млрд тенге из бюджета и 253,7 млрд тенге из ГФСС.

В связи с вышеизложенным в настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) не рассматривается вопрос о введении материнского капитала.

Вместе с тем МТСЗН ведется работа по разработке концепции Кодекса о социальном обеспечении. От общественности поступило более 500 предложений, в том числе и по вопросам социальной поддержки семей с детьми, все они будут внимательно изучены.