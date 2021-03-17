Две недели! Так мало времени остается у родителей Виктории Бекк, чтобы собрать необходимую сумму на операцию.

Состояние ребенка сейчас стабильно тяжелое: у девочки начались проблемы с желудком. Турецкие врачи вынесли вердикт: тянуть с операцией нельзя. Она — жизненно необходимая, она подарит ребенку шанс на выздоровление. Родным восьмилетней Вики необходимо собрать еще 25 тысяч долларов. Операция назначена на 2 апреля.

«Сейчас Вика в тяжелом состоянии, на консилиуме врачи сказали что медлить нельзя, и назначили операцию на 2 апреля. операция стоит 90 тысяч долларов, нам разрешили разделить сумму надвое, первую часть нужно заплатить до 2 апреля. На руках у нас сейчас всего 21 тысяча долларов. Я очень прошу всех неравнодушных помочь нам, Вика очень хочет жить», — говорит Наталья БЕКК мама Вики

Несколько недель назад восьмилетняя Виктория Бекк благодаря неравнодушным казахстанцам вылетела с мамой в Турцию. Девочка из Туркестанской области два года пытается победить страшную болезнь — рак крови — острый лимфобластный лейкоз. В Казахстане помочь ребенку не смогли. Спасти Вику вызвались турецкие доктора. Родные малышки говорят, девочка не сдается, из последних сил борется со страшной болезнью.

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