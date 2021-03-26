Пользователи Казнета распространяют старое видео о продаже наркотиков школьникам. На видео снят мальчик, который не реагирует на слова мамы и не может стоять самостоятельно. Этот ролик снят не в Казахстане, пишет stopfake.kz.

Видео стало вирусным ещё в конце 2019 года. На нем показана беседа мамы с мальчиком, который ведёт себя неадекватно и не в состоянии ответить даже на самые простые вопросы.

Этот ролик рассылался в социальных сетях и WhatsApp-группах. Подпись к нему гласила, что школьника угостили «конфеткой» со снюсом. Снюс – это вид жевательного табака, при употреблении которого никотин в большом количестве попадает в организм.

Это произошло в Новосибирске.

Основным предположением, почему ребёнку стало плохо и он перестал реагировать на внешние раздражители, была версия отравления жевательным табаком.

К Казахстану это видео отношения не имеет. В нашей стране продавать снюс запрещено. За это предусмотрен штраф от 500 тысяч до миллиона тенге.