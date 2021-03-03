Ювенальные полицейские вернули его домой.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о пропаже 3-летнего ребенка. По словам родителей, мальчик катался во дворе на самокате, а после исчез в неизвестном направлении.

Инспекторы ювенальной полиции МПС Сарыагашского РОП Нуржан Хусаинов и Гульмира Сарыбаева начали оперативный поиск малыша. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в течение двух часов обнаружили пропавшего ребенка на одном из перекрестков районного центра в двух километрах от дома. Найденный малыш благополучно доставлен домой и передан родителям.

Мама мальчика выразила огромную благодарность инспекторам ювенальной полиции Н. Хусаинову, Г. Сарыбаевой и всему личному составу Саырагашского РОП за помощь в поисках их маленького сына.

– Сегодня, после обеда я не обнаружила старшего сына, который играл во дворе. Стражи порядка помогли быстро найти моего малыша. Хочу выразить благодарность полицейским Сарыагашского района. Желаю им здоровья и успехов в службе! – поблагодарила полицейских местная жительница.