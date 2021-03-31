Шымкентские предприниматели — главные нарушители карантина в республике! Несмотря на ограничения, они работают позже установленного времени, разрешают проводить тои. Больше 250 бизнесменов нарушали карантин, 150 из них — злостные, им выписывали предупреждения и штрафы не один раз.

«В марте проведено 16 030 рейдов по выявлению нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Проверкой охвачено 102 966 объектов, из них 2864 объекта, несмотря на административные меры, продолжают нарушать установленные ограничительные требования: режим работы, проводят массовые мероприятия. Возбуждено 3021 административное дело», — рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Эпидситуация в стране ухудшается. Министр здравоохранения призвал казахстанцев, не имеющих противопоказаний, не отказываться от вакцинации. Цой уверен, вакцинация — единственный способ уменьшить распространение вируса. Сейчас казахстанцев прививают вакциной российского производства Спутник V. Казахстанская прививка проходит третий этап клинических исследований.

«Хочу отметить, что казахстанская вакцина сейчас уже на выходе и мы планируем, что разрешим применение, после получения документов. Ориентировочно — это конец апреля. Здесь мы ожидаем, что разработчик внесет все документы по итогам проведенных клинических исследований. По итогу этих документов выносится решение и допускается вакцина к массовому применению», — рассказал главный врач страны.

В Казахстане выявили и мутированные штаммы Короны, причем, почти во всех регионах Казахстана.

«По итогам исследования выявлена вероятность мутаций, характерная для британского, южноафриканского и бразильского штаммов, во всех регионах страны, за исключением четырех регионов: Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей», — рассказал Алексей Цой, министр здравоохранения РК.

В Алматы, который последние дни бьет рекорды по заболеваемости, генетики установили циркуляцию британского и южноафриканского штаммов. Они отличаются высокой контагиозностью.

За последние сутки в Казахстане выявили 1663 пациентов с коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Алматы — 526 человек и Нур-Султане — 356 пациентов.

Анастасия Новикова