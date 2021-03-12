По городу Шымкент с 25 по 27 января был проведен прием заявок на жилье для молодежи без права выкупа.

Через сайт shymkent-baspana.kz поступило 3 648 заявок. Из них 696 были представлены на рассмотрение городской жилищной комиссии. В результате было принято решение об обеспечении жильем 300 граждан с высокими показателями по системе баллов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Об этом сегодня в информационно-коммуникационном центре состоялся брифинг с участием временно исполняющего обязанности руководителя управления жилья города Шымкент А.Балыкбаева и руководителя отдела Ж.Ордабековой.

По словам Абылайхана Балыкбаева, 2 952 заявки не удовлетворены по разным причинам. В частности, 105 гражданам по возрастному ограничению, 576 гражданам из-за отсутствия постоянной регистрации. А, 2 271 гражданам из-за неполноты документов и источника дохода ниже 40 МРП. В большинстве отозванных документов неверно внесена справка об отсутствии собственного дома не только на территории города Шымкент, но и на территории РК. Кроме того, в целях пересмотра и пополнения поданных заявок 4 февраля был открыт сайт на один день.

В состав комиссии входят депутат маслихата города Шымкент, члены партии «Nur Otan», представители СМИ и другие общественные активисты.

На следующей неделе с победителями конкурса будут заключены договора. Для молодежи предусмотрены 195 – однокомнатных, 105 — двухкомнатных квартир. Они предоставляются в микрорайонах «Жана Турлан», «Туран» и «Асар 2».

На нижних этажах жилых домов предусматривается распределение семей, в которых члены семьи имеют инвалидность 1,2 группы или воспитывают детей-инвалидов, граждан, страдающих хронической формой заболевания, и последующее размещение в зависимости от количества баллов граждан и количества детей.

Список победителей опубликован на странице в Instagram @upravleniezhilya.

Если у вас возникли какие-либо жалобы, заявления по конкурсу, можете отправить на ватсап номер городского управления жилья +7 700 674 2052.