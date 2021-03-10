В Шымкенте полностью снесли складские объекты, расположенные по улице Толе би, 12 Аль-Фарабийского района.

Собственником не соблюден установленный порядок разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Вместе с тем, не осуществлял одновременно технический и авторский надзоры за строительством, не информировал в установленном порядке органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор. В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РК объект строительства построен на земельном участке, не принадлежащем лицу, осуществившему строительство, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Согласно законодательству РК жилой дом, иное строение, здание или другое недвижимое имущество, построенное без получения необходимого разрешения является самовольной постройкой.

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности. Он не имеет права распоряжаться строительством, продавать, дарить, сдавать в аренду или совершать другие сделки.

В связи с этим призываем горожан соблюдать требования закона перед началом строительно — монтажных работ.