По инициативе акима города Шымкент Мурата Айтенова в городе реализуется проект «Халық берекесі».

В рамках проекта планируется строительство многоэтажного дома для временного проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством заместителя акима города Ергали Билисбекова.

Так семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут жить в бесплатном доме до 3 лет. За это время семьям будет оказана социальная поддержка, дети будут обеспечены детским садом. Дети школьного возраста обеспечены дополнительными курсами, услугами специальных специалистов предусмотрено оформление пособий и обеспечение занятости, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— Временное жилье, несомненно, поможет семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Но, дом должен быть местом, где будут сохранены наши национальные ценности. Поэтому мы будем следить за ходом строительства многоэтажного дома и проектом оказания социальной поддержки, — сказал заместитель акима города Ергали Даулетбекович.

Стоит отметить, данный проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Халық». В настоящее время предусматривается удобное место для строительства жилья.