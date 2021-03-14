Непогода оставила без электричества пять районов области.

Из-за резкого ухудшения погодных условий 13 марта (сильный ветер порывами до 25-28 м/с, обильные осадки в виде дождя переходящего в снег) произошли обрывы воздушных линий электропередач в некоторых населённых пунктах 5 районов области (Байдибекский, Отырарский, Ордабасинский, городах Кентау и Арысь).

Всю ночь и в настоящее время аварийные бригады «Онтустук жарык» устраняют возникшие обрывы. (более 20-ти бригад, свыше 100 человек, более 30-ти единиц техники).

Ситуация находится на контроле у акима области Умирзака Шукеева. Сформирован штаб с привлечением всех заинтересованных органов. Акимы вышеуказанных районов и техника всех аварийных служб находится в постоянной готовности.