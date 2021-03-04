По сценарию оперативному дежурному Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области поступил сигнал «Паводок-2002».

Сообщается, что в результате сильных дождей и таяния снега, а также резкого подъема воды в реке Сасык произошло подтопление жилых домов в населенном пункте Екпенды города Арыс, граничащего с Байдибекским районом. В первую очередь были проработаны вопросы оповещения населения, создана спасательная группа для реагирования на возможное осложнение паводковой ситуации. Задействовано около 300 сотрудников и 50 единиц техники, передает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В целях подготовки государственной системы гражданской защиты к ликвидации ЧС, а также отработки управленческих решений по организации защиты населения и территории страны в условиях паводковых угроз в Туркестанской области проводится Республиканское командно-штабное учение «Көктем-2021». Руководство учением осуществляется Ситуационным центром аппарата акима Туркестанской области.

На базе Ситуационного центра открыт кризисный центр Департамента по чрезвычайным ситуациям. Совместно со всеми ответственными службами и управлениями, районными акиматами проводятся совместные мероприятия по поставленным задачам с созданием областного штаба ЧС.

По указанию Министерства по чрезвычайным ситуациям в Туркестанской области и прилегающих районах проводятся республиканские командно-штабные учения «Көктем-2021». Основной целью является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, подготовка оборудования к весеннему периоду, дальнейшее совершенствование районной системы гражданской защиты.