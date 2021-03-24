Благотворительный фонд «Халык» начал масштабную благотворительную акцию под названием «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ».

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В Туркестанской области в рамках акции планируется охватить 2 000 малообеспеченных семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Отделы занятости и социальных программ районов и городов совместно с акиматами сельских округов и представителями фонда «Халык» обеспечат доставку данных продуктовых наборов до каждого получателя.

В рамках мероприятия благотворительный фонд «Халык» сформировал более 15 000 продуктовых корзин, вес каждой корзины — более 50 кг. В настоящее время продуктовые корзины распределяются во все регионы нашей страны, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

Отметим, фонд проявляет всестороннюю заботу с первых дней пандемии и призывает предпринимателей и представителей благотворительных организаций поддержать акцию «Ел тірегі – Елбасы».