В социальных сетях распространяется видео нарушения правил дорожного движения неизвестным водителем.
На кадрах мужчина, управляя неустановленной автомашиной, открывает на ходу дверь и выпрыгивает на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая препятствия для других автомашин.
В ходе проверки полицейские ДП Туркестанской области установили, что инцидент произошёл на трассе Шымкент — Самара возле п. Торткуль.
Водитель, грубо нарушивший ПДД на автомашине Toyota Camry, оказался жителем Шымкента.
В результате, в отношении водителя иномарки сотрудники полиции составили административный протокол.