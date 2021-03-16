В социальных сетях распространяется видео нарушения правил дорожного движения неизвестным водителем.

На кадрах мужчина, управляя неустановленной автомашиной, открывает на ходу дверь и выпрыгивает на дорогу, рискуя своей жизнью и создавая препятствия для других автомашин.

В ходе проверки полицейские ДП Туркестанской области установили, что инцидент произошёл на трассе Шымкент — Самара возле п. Торткуль.

Водитель, грубо нарушивший ПДД на автомашине Toyota Camry, оказался жителем Шымкента.

В результате, в отношении водителя иномарки сотрудники полиции составили административный протокол.