Несмотря на вынесенные постановления главного санитарного врача Шымкента об ограничительных мерах, шымкентцы продолжают их нарушать.

В связи с чем, случаев регистрации в городе коронавирусной инфекции «COVID-19» и пневмонии COVID-19 (U07.2) не уменьшается.

Призываем жителей и гостей города Шымкента, строго соблюдать важные правила, которые защитят Вас и Ваших близких от заражения коронавирусной инфекцией:

— соблюдать масочный режим;

— не посещать места массового скопления людей;

— соблюдать социальную дистанцию;

— часто мыть руки с мылом или обеззараживать антисептиком;

В городе Шымкент ЗАПРЕЩЕНО проведение любых мероприятий, связанных с большим скоплением людей (памятные мероприятия, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, свадьба, беташар и другие) — еще раз предупредили в СЭС.

Напомним, что карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент продлены до 00:00 часов 29 марта 2021 года.