Выписка СНТ перенесена приказом на 1 июля 2021 года.

Приказом Министра финансов РК от 26 марта 2021 года № 253 внесены изменения и дополнения в следующие приказы:

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1. Приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК — Министра финансов РК от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об утверждении Перечня товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также Правил оформления и их документооборота»;

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2. Приказ Министра финансов РК от 16 ноября 2020 года № 1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот», сообщает ИС «Параграф».

Напомним, что внедрение сопроводительных накладных на товар (СНТ) неоднократно просили перенести предприниматели Шымкента.

Процесс внедрения сопроводительных накладных на товар вызывает недовольство у бизнесменов из разных сфер. Десятки человек обращались в шымкентскую палату предпринимателей с просьбой перенести внедрение этого новшества.