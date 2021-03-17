Подозреваемого в убийстве задержали сайрамские полицейские, сообщает Polisia.kz.

14 марта в дежурную часть Сайрамского РУП обратилась местная жительница с заявлением о том, что накануне ее муж без вести пропал. Полицейские сразу же приступили к розыску пропавшего мужчины. На его поиски ориентировали весь личный состав районного подразделения, а также разослали фото с его приметами. Стражи порядка опросили таксистов и других возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУП вышли на след подозреваемого в исчезновении сельчанина.

Задержанным оказался житель поселка Карамурт. В ходе расследования подозреваемый отрицал свою причастность и отказывался от дачи показаний. Однако, на основе собранных улик, следователям удалось доказать, что пропавший мужчина оставил свою автомашину BMW и сел именно в автомашину подозреваемого. После предъявления неопровержимых доказательств, задержанный полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что потерпевший встретился со своим знакомым, чтобы забрать свой долг. Затем он сел в машину подозреваемого, где по дороге между ними вспыхнула ссора. В результате чего, подозреваемый, который не хотел возвращать деньги, задушил потерпевшего. С целью сокрытия тяжкого преступления, он закопал тело убитого возле карьера, на месте бывшей работы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК “Убийство”. Подозреваемый находится под стражей. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.