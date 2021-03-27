В Шымкенте появились проекционные пешеходные полосы.
Об этом в Инстаграм сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
-С целью обеспечения безопасности пешеходов мы начали реализацию этого проекта в городе.
На сегодня они оборудованы только на улице Сыпырган Ата и пересечении улицы Аль-Фараби, рядом с автозаправкой «Satti zhol» на Темирлановском шоссе.
Такие яркие проекционные пешеходные переходы имеют ряд преимуществ перед обычной дорожной разметкой. Например, проекция освещает пешеходный переход и его хорошо видно в темноте, несмотря на свет и направление автомобильных фар, погодные условия, грязь, лед, снег, выбоины, — написал замакима Шымкента.