В Шымкенте появились проекционные пешеходные полосы.

Об этом в Инстаграм сообщил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

-С целью обеспечения безопасности пешеходов мы начали реализацию этого проекта в городе.

На сегодня они оборудованы только на улице Сыпырган Ата и пересечении улицы Аль-Фараби, рядом с автозаправкой «Satti zhol» на Темирлановском шоссе.

Такие яркие проекционные пешеходные переходы имеют ряд преимуществ перед обычной дорожной разметкой. Например, проекция освещает пешеходный переход и его хорошо видно в темноте, несмотря на свет и направление автомобильных фар, погодные условия, грязь, лед, снег, выбоины, — написал замакима Шымкента.