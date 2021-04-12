Сотрудники акимата Абайского района вакцинировались, передает Otyrar.kz

Как стало известно, больше 30 ти человек сегодня получили российскую прививку от коронавируса «Спу́тник V». Среди тех, кто принял вакцину и глава района Бухарбай Парманов. Аким пояснил, что с коллективом решили вместе прийти на прививку.

«Я призываю каждого, кто еще не вакцинировался, это нужно для здоровья. Я к примеру, сам болел коронавирусом, больше не хочу чтоб такое повторилось», — сказал Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

К слову, желающих сделать вакцину в Шымкенте становится все больше. По своему желанию приходят жители Шымкента, среди них есть и те, кто сначала отказался сделать укол, но подумав, все же решились получить антидот коронавирусной инфекции «Спу́тник V».