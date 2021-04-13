Казахстанцы, сделавшие прививку Спутником, задумались о повторной вакцинации.

Некоторые задались вопросом: «Возможно, препарат из дальнего зарубежья окажется эффективнее? Казахстанские инфекционисты уверены — смешивать вакцины нельзя. По крайней мере, пока соответствующие испытания не доказали безопасность и эффективность этого.

«Основная цель всех вакцин — выработать иммунитет на S-белок вируса. Это самый коварный белок, который вызывает тяжелое течение коронавирусной инфекции и приводит к тяжелым осложнениям. Все вакцины, которые выпускаются, в составе содержат S-белок. Это и векторная, и инактивированные вакцины. Самое главное, чтобы в организме выработались антитела на данный белок», — говорит Бахыт КОШЕРОВА, внештатный инфекционист министерства здравоохранения РК

Казахстанцев пока прививают только российским Спутником. ведутся переговоры о поставках китайской прививки Sinovac и Moderna — американского производства.

«Со стороны Министерства здравоохранения ведутся переговоры с несколькими производителями вакцин против COVID-19 — Sinovac (Китай), Moderna (США), а также планируется ввод на рынок отечественной QazCovid-in. Таким образом, для казахстанцев увеличится доступность вакцины», — говорит Манар СМАГУЛ, заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.

Антитела после «Спутника V» сохраняются как минимум полгода. При этом, по словам специалиста, исследования все еще продолжаются.

«Приведу в пример вакцинацию против дифтерии. Один раз вакцинируемся, и иммунитет сохраняется в течение 10 лет. Но чтобы прийти к этому результату, было проведено очень много исследований на разных пациентах, с различными заболеваниями, различных возрастных групп», — говорит Бахыт КОШЕРОВА, внештатный инфекционист министерства здравоохранения РК.

До конца апреля в Минздраве планируют привить Спутником V два миллиона казахстанцев.