Об этом сегодня на заседании Правительства, прошедшим в онлайн режиме, сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

На заседании Правительства была освещена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Ералы Лукпанович поручил всем акимам активизировать информационно-разъяснительную работу по массовой вакцинации населения.

— До конца месяца приобретено вакцины в достаточном объеме для 20% населения, подлежащего вакцинации. Акиматам необходимо усилить работу по вакцинации. Вместе с тем, на сегодняшний день в Алматы, Шымкенте, ВКО, Туркестанской, Алматинской областях успешно проводится мониторинг, – сказал заместитель Премьер-Министра РК.

Стоит отметить, с начала года в Шымкенте по результатам проверок мобильными группами наложено 174 штрафа на 170 объектов (из них 162 — физические лица, 11 индивидуальных предпринимателей, 1 юридическое лицо).

По результатам проверки 22 объекта направлены в административный суд, по 15 объектам принято решение суда.