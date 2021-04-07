Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актюбинской и Алматинской областях.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

В Республике Казахстан по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 258 917 больных с положительным результатом COVID-19 и 50 955 случаев с КВИ-. Выздоровело 228 089 больных с КВИ+ и 49 290 больных с КВИ-. Продолжается рост заболеваемости КВИ в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актюбинской, Алматинской областях.

«До 63% от общей заболеваемости приходится на жителей городов Алматы, Нур-Султана и Алматинской области, где в городе Алматы регистрация случаев увеличилось с 100 случаев в сутки в феврале до 600 случаев в сутки в апреле месяце. В городе Нур-Султан количество случаев увеличилось с 100 случаев в сутки в феврале до 500 случаев в сутки в апреле месяце. В Алматинской области с 70 случаев в феврале до 270 случаев в сутки в апреле месяце», — сказал А.Цой.

Согласно по матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении недели находится в «красной зоне».