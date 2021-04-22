Под председательством акима города Шымкент состоялось выездное совещание по благоустройству и санитарной очистке города.

На нем были заслушаны отчеты акимов районов и руководителей управлений о проделанной работе по санитарной очистке.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования сообщил, что в текущем году из бюджета на содержание 211 объектов города (парки, скверы, памятники, фонтаны) выделено 3 млрд 323 млн тенге. В том числе, капитальный ремонт каналов «Көк», «Чумчак», «Сайрам су сай», которые будут завершены в текущем году.

На совещании аким города отметил, что содержание города в чистоте во многом зависит от каждого жителя города, а затем и от системной работы соответствующих подрядчиков.

— Ответственность за чистоту крупных улиц города, кондоминиумов вокруг дома, торговых объектов по договору должны нести предприниматели. В чистоте бесхозных земель быть не должно. Подрядные организации должны работать с районными акиматами. Теперь критика в социальных сетях будут приниматься в качестве доказательств и за это им будет наложен штраф. За дворы отвечают жители и коммунальные учреждения. Поэтому среди населения нужно проводить разъяснительные работы по содержанию чистоты и развешать многочисленные пропагандистские баннеры. Так как мы являемся третьим мегаполисом, сравниваем с городами Нур-Султан и Алматы. Чистота города на первом месте. Город с таким климатом должен соответствующим, чистым. Вместе с городом должно развиваться и сознание его жителей, — сказал Мурат Айтенов.

Аким города отметил, что с начала года в каждом районе выделено 4 специалиста, которые будут контролировать экологическую чистоту, и поручил в дальнейшем увеличить их количество до десяти. Призывал штрафовать за выброс строительных отходов и сотрудников полиции принять активное участие в данных работах. Подчеркнул, что если есть необходимость поставить видеонаблюдение, то нужно внести предложения. Кроме того, в целях экономии бюджетных средств отметил необходимость посева многолетних цветов и посадке по секторам.